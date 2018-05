Ministerul Finanţelor, explicaţii despe viitorul Pilonului II de pensii "Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, cu atingerea unei ponderi de 1,1% din PIB la sfarsitul orizontului de prognoza (2070 n.r.)", se arata in document. Conform MFP, rezultatele estimate prin modelul de pensii indica o crestere a ponderii cheltuielilor cu pensiile din pilonul I, de la 8% din PIB in anul 2016, la circa 9% din PIB la mijlocul decadei 2050-60, urmata de o scadere treptata, catre finele perioadei de prognoza, pana la ponderile de la finalul anilor 2040 (8,7%). "Pe termen mediu si lung, evolutia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

