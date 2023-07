Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a raportat un deficit bugetar de 2,34% din Produsul Intern Brut dupa primele șase luni ale anului, in creștere ușoara fața de un deficit de 2,32% dupa primele cinci luni.

Romania a inregistrat un deficit bugetar de 2,34% din PIB, in primele șase luni din acest an, in ușoara creștere fața de luna anterioara (2,32%), dar cu 0,67 puncte procentuale peste cel din aceeași perioada din 2022.

- Cele mai multe cafenele au aplicat pana la inceputul acestei luni o cota de TVA de 9% pentru bauturile preparate in bar, respectiv cafea, ciocolata calda, ceai și limonada, insa Fiscul și Ministerul Finanțelor spun ca trebuie aplicata o cota de 19%, scrie Ziarul Financiar.Mai mult, ANAF și Finanțele…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,72% din PIB dupa primele patru luni din acest an, respectiv 27,35 miliarde de lei, de la 1,42% din PIB la sfarsitul lunii martie, conform datelor publicate luni de Ministerul Finantelor.

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv 22,75 miliarde de lei, cauzat in principal de cresterea volumului de investitii cu 56,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent si compensarea facturilor aferente consumului…

