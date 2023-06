Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv 22,75 miliarde de lei, cauzat in principal de cresterea volumului de investitii cu 56,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent si compensarea facturilor aferente consumului…

- Zero fonduri din PNRR au fost incasate la bugetul de stat in primele trei luni ale anului 2022, arata datele ministerului de Finante. Acest minister publica, periodic, pe site-ul sau asa numita raportare privind „Evolutia fluxurilor financiare dintre Romania si Uniunea Europeana (Balanta financiara…