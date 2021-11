Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in primele zece luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 47,98 miliarde de lei (4,03% din PIB) in scadere fata de deficitul de 74,04 miliarde de lei (7,01% din PIB) inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, informeaza Ministerul Finantelor. In primele…

- Profitul producatorului national de gaze Romgaz a crescut cu 22,7%, in primele noua luni ale acestui an, pana la 1,156 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari a productiei de gaze cu 15,9%, potrivit raportului companiei transmis la Bursa de Valori Bucuresti.…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB), in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, anunța Ministerul Finantelor. In primele opt luni…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB), in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, informeaza Ministerul Finantelor.

- “In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile FOB au insumat 48,184 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 62,787 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile au crescut cu 24,4%, iar importurile au crescut cu 24,9%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,35% din PIB dupa primele opt luni din acest an, de la 2,89% din PIB dupa sapte luni, insa soldul negativ este in scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit Executiei bugetare publicate luni de Ministerul Finantelor, dupa primele…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,35% din PIB dupa primele opt luni din acest an, de la 2,89% din PIB dupa sapte luni, insa soldul negativ este in scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit Executiei bugetare publicate luni de Ministerul Finantelor, dupa primele…