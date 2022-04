Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor informeaza ca datoria administratiei publice se ridica, in februarie 2022, la 596,9 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 591,55 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de instituție. Raportat la PIB, datoria guvernamentala a fost de…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, in decembrie 2021, la 576,562 miliarde de lei, in crestere fata de nivelul de 557,886 miliarde de lei consemnat in luna precedenta, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Raportat la PIB, datoria…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in 2021 cu 7,44 mld. euro, la 134,2 mld. euro, dupa ce datoria pe termen scurt a crescut cu aproape 4 mld. euro fata de 2020. Peste 2 mld. euro au venit de la FMI. Din volumul total, la 31 decembrie 2021, datoria externa pe termen lung a insumat…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, la finele primelor 11 luni din 2021, la 557,886 miliarde de lei, in urcare fata de nivelul de 552,385 miliarde de lei consemnat in octombrie, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, pe baza metodologiei UE. Raportat…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat ]n primele 11 luni ale anului trecut un deficit de 15,31 miliarde de euro, comparativ cu 9,75 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2020, a transmis joi Banca Centrala. În aceeași perioada (ianuarie - noiembrie 2021), datoria…