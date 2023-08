Stiri pe aceeasi tema

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524 miliarde lei, fata de 694,91 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la 49,2% in ianuarie…

- Guvernul Ciuca a adaugat inca 40 mld. lei la datoria publica a Romaniei in primele doua luni din 2022, arata datele publicate luni de Ministerul Finantelor. Astfel, datoria publica a ajuns la 707 mld. lei, adica peste 50% din PIB-ul realizat de Romania in ultimul an, scrie ZF. Spre comparatie, la finalul…