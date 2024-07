Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 8,4%, in iunie 2024, comparativ cu luna precedenta, la 459,7 milioane de lei, de la 424 milioane de lei in mai, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 33,6%, de la 102,7 milioane de lei la 137,2 milioane lei, iar cele de peste 120 de zile au crescut cu 1,8%, de la 254,9 milioane de lei, in mai 2024, la 259,6 milioane de lei in iunie 2024. Arieratele peste 360 de zile au inregistrat o scadere de 5,3%, de la 66,4 milioane lei la 62,9 milioane lei.