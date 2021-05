Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi modificari pe Codul de procedura fiscala, momentan fiind in dezbatere. Printre altele, se reglementeaza obligativitatea inrolarii in SPV, apar doua noi facilitați pe amnistia din OUG 69/2020 și se corecteaza problemele cu plațile eronate facute de contribuabili. Obligativitatea inrolarii…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2021, de 1.249.283, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor.Din totalul celor 801.364 de angajati din administratia publica centrala,…

- Deductibilitatea cheltuielilor cu educatia timpurie, respectiv 1.500 de lei pe luna pentru crese sau gradinite, poate genera, la nivelul anual, un impact estimat asupra veniturilor bugetare de 4,5 miliarde lei, ceea ce ar presupune o crestere a deficitului bugetar cu 0,4 puncte procentuale, pana la…

- Din august 2021, cartea de identitate electronica va fi disponibila și in Romania, anunța oficialii. Aceasta va oferi si posibilitatea semnaturii electronice. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman a anunțat ca probabil cartea de identitate electronica va fi disponibila in…

- Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. a incheiat o noua colaborare si va fi prezenta in reteaua „un-doi Centru de plati”, oferind astfel posibilitatea jucatorilor de a-si incerca sansa la oricare dintre jocurile preferate: LOTO 6/49, JOKER, LOTO 5/40, NOROC, NOROC PLUS si SUPER NOROC, in peste…

- Ghidul contribuabililor care realizeaza venituri din premii și jocuri de noroc a fost publicat miercuri pe site-ul ANAF, a anunțat Ministerul Finanțelor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, persoanele fizice care realizeaza venituri din premii și jocuri de noroc atat din Romania, cat…

- ​Datoria guvernamentala a urcat anul trecut cu 12,4 puncte procentuale, la 47,7% din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. De precizat ca sunt doi factori care au influențat negativ: nevoia mai mare de finanțare, deci împrumuturi (evident) și contracția economica (pentru ca…