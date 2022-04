Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre modificarile esentiale este majorarea plafonului maxim al investitiei la valoarea de 5 milioane de euro, in paralel cu introducerea unor sectoare eligibile care asigura orientarea resurselor financiare alocate schemei de ajutor de stat catre domenii de activitate ce genereaza un efect multiplicator…

- Proiectul privind limitarea tarifelor la RCA este la avizat Consiliul Concurentei, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Acest proiect (privind limitarea tarifelor la RCA – n.r.) nu a ajuns la CES, a ajuns la o comisie a CES-ului. Acesta este la avizat la Consiliul Concurentei, sunt discutii…

- Pe masura ce politicienii romani au reacționat, asemeni liderilor internaționali, pe marginea situației din Ucraina, dupa atacul Rusiei, s-a aflat ca președintele Senatului și totodata liderul PNL, așteapta de la Ministerul Finanțelor, condus de catre Adrian Caciu, o analiza detaliata pe tema companiilor…

- Ministerul Finanțelor anunța un sprijin total de 17 miliarde de lei destinat mediului de afaceri romanesc, prin mai multe programe de finanțare. Printr-un comunicat de presa, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, anunța scheme majore pentru un ajutor de stat sub forma de garantii care acopera maximum…

- e-Factura este un proiect demarat de Ministerul Finanțelor și ANAF și are ca scop implementarea facturii electronice in relația Business to Government. Cu toate ca in momentul de fața este in perioada de testare și este opționala, inrolarea și transmiterea facturilor prin e-Factura urmeaza sa devina…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, miercuri, ca a propus o serie de modificari ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala, ”pentru ca obligatiile fiscale ale companiilor sa fie mai simple, mai clare si mai predictibile”. Oficialul Guvernului mai susține ca masurile au in vedere ajutorarea…

- Acum poți accesa platforma de achiziții publice a Ministerului Finanțelor – „mtender.md”, in cadrul sistemului informațional autorizat “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” MTender. Noua platforma urmeaza a fi pusa in exploatare in rețeaua externa incepind cu luna februarie 2022 și va permite…