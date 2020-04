Stiri pe aceeasi tema

- "In anul 2019, numarul mediu de pensionari a fost de 5,157 milioane persoane, in scadere cu 50.000 persoane fata de anul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,672 milioane persoane, in scadere cu 12.000 persoane fata de anul precedent; pensia medie lunara (determinata…

- Deficitul bugetar a crescut la 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, in primele doua luni ale anului Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza Ministerul Finantelor Publice. În…

- "Avand in vedere lecția crizei din 2018 și situația actuala trebuie sa avem un sistem financiar lichid", a afirmat Florin Cițu, subliniind ca o mare parte dintre masurile luate se vor axa pe aceste lucuri."Am anunțat deja o creștere a garanțiilor pentru IMM-uri in prima faza la 5 miliarde de lei, dar…

- Deficitul bugetului general consolidat a fost de 0,04% din PIB, in ianuarie. In prima luna a anului trecut, Romania era pe excedent Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2020 s-a incheiat cu un deficit de 460 milioane lei (0,04% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul…

- In ianuarie 2020, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 0,46 miliarde lei (0,04% din PIB). "Comparativ cu excedentul inregistrat in luna similara a anului trecut, deficitul din luna ianuarie 2020 este explicat in principal de majorarea rambursarilor de TVA cu…

- Romania este tot mai dependenta de importuri. Anul trecut, am cumparat produse din strainatate de aproape 90 de miliarde de euro, in timp ce exporturile nu au depașit 70 de miliarde de euro. Explicația economiștilor este ca producția interna nu face fata cererii. Cel mai mult au crescut importurile…

- In anul 2018, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 16,8%, fata de anul anterior, pana la 15,1 miliarde de euro. In 2019, deficitul comercial al Romaniei a fost de 17,28 miliarde de euro, cu 2,16 miliarde de euro mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior. In acelasi timp,…

- Deficitul bugetar a fost de 4,6% din PIB in anul 2019, cu 0,2% mai mult si-a stabilit Guvernul ca tinta la finalul anului trecut, odata cu rectificarea bugetara, informeaza HotNews, care citeaza datele Ministerului Finantelor.MFP a explicat ca aceasta crestere a aparut ca urmare a achitarii datoriei…