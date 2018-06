Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) recunoaște, printr-un comunicat de presa, ca titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar sunt in forma dematerializata, nu pot fi rascumparate inainte de scadența, sunt netransferabile și nu se tranzacționeaza. De asemenea, anunța ca prețul acestora…

- Vesti proaste pentru romanii are doresc sa ia un credit. Banca Nationala a Romaniei va plafona gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in cu dobanda variabila. Gradul de indatorare ar urma sa fie plafonat la maxim doar 40%, conform unui proiect BNR obtinut de Wall-street.ro. Masura ar…

- ​Guvernul a dezinformat vineri populația prin vocea purtatorului de cuvant, Nelu Barbu, in ceea ce privește titlurile de stat pentru populație. Acesta a afirmat ca certificatele vor putea fi rascumparate, in orice moment, prin bursa, ceea ce este fals, conform unor surse din Ministerul Finanțelor Publice…

- Schimbari importante pentru cei care vor credite! Banca Nationala a Romaniei vrea sa plafoneze gradul de indatorare pentru credite, in special pentru cele ipotecare, in lei. Din 1 iulie, BNR vrea sa plafoneze gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei. Mai mult, Banca Centrala a setat…

- COMUNICAT DE PRESA, ISU Gorj: Exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populatiei si gradul de acoperire acustica Pentru obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a…

- Pana acum, municipalitatea nu a efectuat plati din finantarea rambursabila, dar a achitat dobanzi si comisioane in valoare de peste 1,2 milioane lei. Un alt credit recent al municipalitatii a fost incheiat in 2015, fiind vorba despre o conventie de imprumut cu Ministerul Finantelor Publice, in valoare…

- ISU Gorj: Exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populatiei si gradul de acoperire acustica. Pentru obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate de avertizare/alarmare a populației si gradul de acoperire…

- In trimestrul IV 2017, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63,4%, in scadere fata de trimestrul anterior, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In trimestrul IV 2017, rata de ocupare* a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost…