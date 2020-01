Stiri pe aceeasi tema

- Banii pentru salariile angajatilor Primariei Bucuresti au fost virati inca de joi, noteaza ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Adevarul este simplu si doar unul. Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de ieri. De ce i-a mintit si i-a speriat…

- Ministrul Florin Cițu susține ca primarul Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile Primariei Capitalei inca de joi, in replica la acuzatiile acesteia conform carora Ministerul Finanțelo...

- Ministrul Finantelor Florin Citu scrie pe Facebook despre ”Gabriela si dramoletele ei”, afirmand ca primarul Capitalei Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de joi, in replica la acuzatiile acesteia conform carora Ministerul Finantelor nu a virat banii pentru salariile…

- Ministrul Finantelor scrie pe Facebook despre „Gabriela si dramoletele ei”, afirmand ca primarul Capitalei Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de joi, in replica la acuzatiile acesteia conform carora Ministerul Finantelor nu a virat banii pentru salariile angajatilor…

- Ministrul Finantelor Florin Citu scrie pe Facebook despre ”Gabriela si dramoletele ei”, afirmand ca primarul Capitalei Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de joi, in replica la acuzatiile acesteia conform carora Ministerul Finantelor nu a virat banii pentru salariile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca de la Ministerul Finantelor nu s-au virat banii pentru salariile angajatilor Primariei Municipiului Bucuresti si ai institutiilor subordonate."Nu s-a virat niciun leu, nu stim ce sanse sunt in continuare. Este o premiera absoluta.…

- ​​Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat dupa ce Gabriela Firea a afirmat ca biroul lui Ludovic Orban, în vremea când era viceprimar, era „ca un bar de negri”, a declarat pentru HotNews.ro, președintele instituției Asztalos Csaba. Primarul…

- Romania nu a facut aproape nimic vreme de 30 de ani in privința incalzirii din marile orașe, atat centralele care produc apa calda și caldura, cat și rețelele de distribuție fiind intr-o stare dezastruoasa. In tot acest timp, in Polonia, o țara tot din fostul bloc sovietic - dar cu ierni mai grele -…