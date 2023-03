Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane analizeaza interzicerea aplicatiei TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajatilor din institutiile publice. Decizia vine dupa ce Comisia si Parlamentul European au luat masuri similare, din cauza problemelor de securitate cibernetica. Ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat ca reprezentantii Ministerului Finantelor trebuie sa spuna daca OMV Petrom va plati sau nu taxa de solidaritate, intrucat actul normativ a fost facut de acest minister. Iohannis a afirmat ca a fost ”putin surprins” cand a aflat ca ”Ministerul Energiei…

- Ministerul Finantelor a anuntat numarul exact al bugetarilor din tara noastra.Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2022, de 1.280.003, iar circa 64- dintre acestea erau in administratia publica centrala. Conform datelor publicate pe site-ul…

- Legea 9/2023, ce se va aplica din 4 iulie 2023, vizeaza simplificarea procedurilor administrative de depunere a unor acte. Autoritatile si institutiile publice care vor solicita copii, in format fizic (pe hartie), ale unor acte, cereri sau formulare, altele decat cele emise de catre institutii publice…

- Instituțiile publice din Romania nu vor mai solicita contribuabililor dosare cu șina sau orice alte obiecte de papetarie pentru furnizarea unui serviciu public și vor fi obligate sa ofere metode alternative de plata, precum plata cu cardul sau online, anunța Ionuț Stroe, pe pagina de facebook a PNL.…