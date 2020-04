Stiri pe aceeasi tema

- Nu se calculeaza și nu se datoreaza dobanzi și penalitați de intarziere conform Codului de procedura fiscala, pentru obligațiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonanței de urgența Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pana la incetarea acestor masuri, informeaza ANAF. Alte…

- Piețele agroalimentare și centrele de asistența sociala trebuie sa ramana deschise in continuare și se suspenda exportul unor cereale și produse de panificație. Aseara a fost emisa o noua ordonanța militara, ale carei prevederi au fost anunțate, ca de obicei, de ministrul de Interne, Marcel Vela,…

- Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege privind instituirea unor masuri suplimentare de susținere a cetațenilor și a activitații de intreprinzator in perioada starii de urgența și modificarea unor acte legislative.

- Ministerul Economiei a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgenta, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor nationale destinate infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii derulate de minister, potrivit…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgența, in contextul raspandirii virusului SARS Cov-2, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naționale destinate inființarii…

- DECIZIE… La finele saptamanii trecute, a fost modificata si completata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020, in vederea adoptarii unor masuri in domeniul protectiei sociale in situatia epidemiologica actuala si a stabilirii de noi masuri de siguranta sociala. Un act normativ asteptat de catre…

- Masuri luate de autoritatile botosanene locale pe perioada starii de urgenta generata de efectele pandemiei COVID 19. Eugen Cristian Turcanu, director Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani, in matinal cu Adina Suhan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/18-mar-ora-8-si-40.mp3

- Guvernul pregatește masuri urgente pentru criza economica. Aproape un milion de romani ar putea intra in șomaj tehnic, iar o parte din salariilor lor vor fi susținute de stat. Guvernul va sprijini și companiile, a anunțat ministrul de Finanțe, la Realitatea PLUS. Florin Cițu a explicat, in primul rand,…