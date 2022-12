Ministerul Finanțelor anunță cele 65 de proiecte cruciale: au primit finanțare uriașă Ministerul Finanțelor a aprobat in acest an un ajutor de stat in valoare de 2,8 miliarde de lei pentru 65 de proiecte de investiții. Valoarea totala a proiectelor este de aproximativ 8 miliarde de lei și vor genera peste 9500 de noi locuri de munca, anunța ministerul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

