- Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar pentru indeplinirea masurii adoptate in cadrul programului guvernamental ”Sprijin pentru Romania”,”200 de lei in plus pentru salariul minim (creștere voluntara scutita de taxe)”. Astfel, este propusa neimpozitarea și neincluderea in baza de calcul…

- Primele masuri din Programul „Sprijin pentru Romania”, anuntat luni de liderii coalitiei, au fost adoptate deja de Parlament. Este vorba despre majorarea salariului minim in agricultura la 3.000 de lei si cresterea normei de hrana din spitale. Opozita a criticat aceste masuri, pe care le-a caracterizat…

- Liderii coaliției de guvernare au aprobat pachetul de masuri socio-economice „Sprijin pentru Romania”, prin care sunt lansate mai multe masuri pentru sprijinirea populației cu venituri reduse și pentru companii. Impactul

- Coalitia de guvernare a convenit, luni, masurile din pachetul "Sprijin pentru Romania". In domeniul economic, coalitia propune 300 de milioane de euro pentru compensarea cresterii preturilor, ajutor de pana la 400.000 de euro/ firma pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15- la utilitati, 200 de milioane…