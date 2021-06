Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a respins, joi, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 60 de luni, prin care intentiona sa atraga 600 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante la licitatie…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de un miliard de lei, a anuntat joi banca. Potrivit unui comunicat de presa al bancii, acesta este cea de-a doua tranzactie de acest fel, dupa ce a realizat in decembrie 2019…

- Ministerul Finantelor (MF) a respins, joi, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 61 de luni, prin care intentiona sa atraga 600 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante…

- Prima emisiune de obligațiuni a furnizorului de energie electrica și de servicii integrate pentru piața de energie electrica, Alive Capital, a inceput astazi, 14 aprilie, tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier ALV23. Fondurile…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, un miliard de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 114 de luni, la…

- Luni, 5 aprilie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Institutul National de statistica publica datele privind cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in februarie 2021 Marti, 6 aprilie - Ministerul…

- Agricover Holding, principalul jucator din agribusiness-ul romanesc, a facut primul pas pe Bursa de Valori București (BVB), unde a listat o emisiune de obligațiuni in valoare de 40 milioane de euro și cu maturitate de cinci ani, aceasta fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative a unei companii…