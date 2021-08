Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 2,231 miliarde de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au imprumutat 453,4 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 41 de luni, la un randament…

- Sa ne mai ingropam un pic. Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 2,231 miliarde de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, arata datele BNR. Astfel, Finantele au atras 453,4 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 41 de luni, la un randament mediu…

- Un numar de 49 de emisiuni de obligatiuni au fost tranzactionate in ultimii trei ani la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce a insemnat 2,7 miliarde de euro ridicati prin piata, a declarat, vineri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga. El a facut referire la anuntul de vineri al Ministerul…

- Ministerul Finantelor Publice a respins joi toate ofertele de cumparare primite pentru titluri de stat de 600 milioane lei, cu scadenta in 2026, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La...

- Ministerul Finantelor (MF) a respins, joi, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 60 de luni, prin care intentiona sa atraga 600 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante la licitatie…

- Ministerul de Finante a respins, ieri, toate ofertele bancilor depuse in cadrul licitației pentru titluri de stat, considerand ca prețul ofertat are un nivel inacceptabil. Licitatia organizata viza o emisiune de obligatiuni scadenta in 2027, in valoare de 600 milioane lei. Rata cuponului a fost 2,5%.…

- Ministerul Finantelor (MF) a respins, joi, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 61 de luni, prin care intentiona sa atraga 600 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante…

- Ministerul Finantelor (MF) a respins, joi, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 61 de luni, prin care intentiona sa atraga 600 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Bancile participante…