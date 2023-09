Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor, condus de Marcel Bolos, a renuntat la masura de a impozita cu 10% castigurile din titluri de stat, ceea ce ar fi fost o premiera si ar fi adus pana la urma la un apetit mai scazut din partea investitorilor pentru aceste instrumente, informeaza Mediafax.Astfel, potrivit informatiilor…

- ”De cand am venit la Ministerul Finantelor m-a preocupat in mod deosebit sa evaluez eficienta proceselor de colectare a datelor financiare si sa identific alaturi de expertii CNIF posibile imbunatatiri care sa duca la optimizarea cheltuielilor guvernamentale si la gestionarea mai buna a resurselor.…

- De vreo zece ani, Fondul Roman de Contragarantare (FRC) a fost jucaria lui Cristian Socol, strategul economic al PSD, garantat și impus de Liviu Dragnea, iar acum, noul ministru de Finanțe, preotul Marcel Boloș, vrea ca aventura lui Socol la FRC sa mearga mai departe. Atenție Marcel Ciolacu: Cea mai…

- Guvernul nu a adunat din impozitul pe bacșiș, introdus la inceputul acestui an, suma pe care o estima.In primele șase luni, conform informațiilor obținute de Economedia de la Ministerul Finanțelor, suma s-a ridicat la doar 9,7 milioane de lei.”Obligațiile fiscale declarate in primul…

- 18.000 de salariați ai Fiscului protesteaza azi in toata țara, incepand cu orele 8,30, solidarizandu-se cu protestul de ieri de la Ministerul Finanțelor, pentru a susține revendicarile privind:- Egalizarea salariilor la nivelul maxim in plata pe fiecare funcție, grad profesional și gradație in cadrul…

- Nebunie totala la Ministerul Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și e aparat de SPP (Antena 3 CNN)Situația este tot mai tensionata la Ministerul Finanțelor, acolo unde a izbucnit un protest spontan, iar oamenii au ieșit pe holuri și scandeaza impotriva masurilor anunțate de Guvern.…

- Guvernul a renunțat la taxa pe zahar. Și asta pentru ca nu au gasit o modalitate prin care sa o implementeze. Insa, se va veni cu masuri fiscale complementare pentru a aduna bani la buget. Guvernul a renunțat la planul de a introduce o acciza pentru produsele cu un conținut ridicat de zahar, cum ar…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a declarat luni, la Digi24, ca fostul ministru de Finanțe, Adrian Caciu (PSD), nu ar mai trebuit menținut in actualul Guvern Ciolacu unde PSD l-a mutat la ministerul Fondurilor UE.„Am facut un compromis, fara doar și poate, pe mine personal ma doare puțin faptul ca am…