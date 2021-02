Ministerul Finanţelor a publicat proiectul OUG care prevede măsurile fiscal-bugetare pentru acest an – DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat, luni seara, proiectul OUG privind unele masuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. In acest document sunt prevazute toate masurile pe care le-a anunțat deja premierul Florin Cițu, cum ar fi: neacordarea voucherelor de vacanța, prorogarea termenului de aplicare a Legii pensiilor si limitarea calatoriilor studentilor. Documentul va ramane in consultare publica timp de zece zile. Documentul poate fi consultat AICI Descarca Președintele Klaus Iohannis a avut, luni seara, o ședința pe tema bugetului pe 2021. Șeful statului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

