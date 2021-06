Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,6 miliarde de lei, din care 1,1 miliarde de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 3,5 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, conform agerpres. La…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 215 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 180 luni, la un randament mediu de 4,14% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a…

- BNR: Ministerul Finantelor a imprumutat ieri aproape 700 de milioane de lei de la banci. Banca Nationala a Romaniei a anuntat ca Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 699,2 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la…

- CFR SA a avut anul trecut pierderi de 276 milioane lei, iar pentru acest an estimeaza un rezultat negativ de 247,7 milioane lei, in timp ce veniturile sunt planificate sa scada in 2021 cu 25%, la 3,83 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,2 miliarde de lei, din care 800 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 3,4 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, potrivit Agerpres.…

- Cinci emisiuni de titluri de stat benchmark, emise de Ministerul Finantelor, vor intra de miercuri la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Potrivit BVB, este vorba despre o emisiune cu o valoare de peste 10,899 miliarde lei, cu maturitate la trei ani si o rata…