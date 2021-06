Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,6 miliarde de lei, din care 1,1 miliarde de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 3,5 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat. La acestea…

- “La 30 aprilie 2021, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 38,304 miliarde euro, fata de 35,709 miliarde euro la 31 martie 2021. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4,173 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,2 miliarde de lei, din care 800 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 3,4 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, potrivit Agerpres.…

- In prima iesire de eurobonduri din acest an, Ministerul de Finante a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe. Imprumutul e structurat in doua transe, de 12 ani, respectiv 20 de ani, cu dobanzi de 2,1%, respectiv 2,75% potrivit Bloomberg. Pentru transa pe 12 ani, Ministerul Finanțelor s-a…

- Guvernul a inregistrat un deficit bugetar de 12,76 miliarde lei (1,14% din PIB), dupa primele doua luni, in accelerare semnificativa fața de ianuarie, cand deficitul a fost de 3,69 miliarde lei (0,33% din PIB). In primele doua luni ale anului trecut, deficitul a fost de 8,3 miliarde lei (0,79% din PIB),…

- În martie, Ministerul Finanțelor a atras 1,4 miliarde lei de la populație prin cele trei emisiuni de titluri de stat Fidelis. Acestea au fost listate astazi la BVB. Comparativ cu cele doua emisiuni de anul trecut, așa cum HotNews.ro a scris recent, subscrierea a fost mai slaba. Prin comparație,…

- Plafonul de 15 miliarde de lei de care dispune Programul IMM Invest este deja suprasubscris de finantatori, iar acesta este un semnal extrem de bun pentru economie, a anuntat directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu. "In paralel cu derularea procesului legislativ, initiat de catre Ministerul Finantelor…