- Ministerul Finantelor a majorat marți accizele la carburanti, dupa ce cu o zi inainte președintele Klaus Iohannis promulgase legea prin care se elimina supraacciza la carburant, scrie profit.ro. Majorarea accizei nu a fost anunțata public de guvernanți.Astfel, Finantele au decis, marti, la…

- Ministerul Finantelor a decis marti sa majoreze accizele la carburanti, care intrasera in vigoare cu numai o zi inainte, in urma promulgarii de catre presedintele Iohannis si publicarii in Monitorul Oficial a legii de eliminare a supraaccizei, News.ro.

- Se maresc accizele la carburanti și țigari. Cat va costa un plin de benzina de la 1 ianuarie Carburantii se scumpesc de la anul, din cauza majorarii accizelor. Ministerul Finantelor a decis care vor fi noile taxe aplicate la pompa. Specialiştii estimează că un plin de combustibil va fi…

- Parlamentarii au decis miercuri eliminarea supraaccizei la carburanti incepand cu anul 2020, insa masura ar putea pe de o parte sa nu scada preturile la pompa si, pe de alta parte, sa ne aduca un infringement de la UE.

- Supraacciza la carburanți a fost eliminata. Cu cat se ieftinește plinul de benzina, de la 1 ianuarie 2020 Camera Deputaților a adoptat miercuri eliminarea supraaccizei la carburanți. La un plin de 50 de litri, supraacciza înseamnă în acest moment aproximativ 20 de lei din prețul…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care vizeaza modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanți și a supraimpozitarii contractelor part-time.