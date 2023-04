Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 6,93 pe an, de la 6,95 pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei BNR citate de Agerpres.ro.La inceputul anului trecut, indicele…

- Romanii pot investi, de la 1 Martie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%, a anuntat ieri Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al MF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.…

- Ministerul de Finante a imprumutat luni de la banci 439,2 milioane lei printr-o licitatie de obligatiuni de stat cu o valoare nominala de 500 milioane lei, scadente in noiembrie 2025, la o dobanda de 7,23% pe an, scrie Ziarul Financiar.

- Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, 505,3 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 69 de luni, la un randament mediu de 7,53% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei.

- Guvernul, prin Ministerul Finantelor, a imprumutat luni doua miliarde de euro de pe pietele externe prin redeschiderea a doua emisiuni de obligatiuni care aveau scadenta in 2026 si 2029, potrivit datelor publicate cu putin timp pe platforma Bloomberg, anunța Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 150 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de joi, cand a imprumutat 7,895 miliarde de lei, la dobanzi de 7,39% pe an si, respectiv, 7,10% pe an, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark. Fii la curent cu cele mai…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 2,2 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 109 de luni, la un randament mediu de 7,67% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza Agerpres.…

- Economie Dobanzile pentru titlurile de stat TEZAUR au fost majorate / Anul trecut, romanii au investit peste 12 miliarde de lei ianuarie 3, 2023 12:33 Administrația Județena a Finanțelor Publice Teleorman informeaza ca, incepand de marți, 3 ianuarie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat…