”Astazi, 11 ianuarie 2023, Ministerul Finantelor a incasat suma de 521 milioane de lei, ca urmare a indeplinirii obiectivului de conectare a 600.000 de case de marcat la sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si reintregirii sumelor cheltuite in trimestrul IV, de la bugetul de stat, pentru investitiile din cadrul jaloanelor PNRR”, anunta Ministerul de Finante. Prin conectarea celor 600.000 de case de marcat, mediul de afaceri are posibilitatea deducerii din impozitul pe venit/profit a cheltuielilor ocazionate de achizitia si punerea in functiune a aparatelor de marcat…