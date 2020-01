Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, 605 milioane de lei de la banci

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna ianuarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 300 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 4,1 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 1,16 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala de 46 de luni, la un randament mediu de 4,07% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citate de economica.net.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, ieri, 1,051 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 46 de luni, la un randament mediu de 3,92% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate…

- MFP a imprumutat 15 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 528,5 de milioane de lei, la o dobanda de 3,55% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 33 de luni. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare de vineri…

- Valoarea nominala a emisiunii de luni a fost de 600 de milioane de lei, iar bancile au subscris 1,228 miliarde de lei, scrie Agerpres. Marti este programata o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa atraga inca 90 de milioane de lei la randamentul stabilit luni. Ministerul Finantelor…

- Ministerul Finantelor Publice a programat, in data de 6 noiembrie, redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in valoare de 200 milioane de euro. Obligatiunile au o maturitate reziduala de 4,1 ani, o rata a cuponului de 1%, si o dobanda cumulata de 45,21…

- Astfel, MFP a atras 200 milioane lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie, cu scadenta in 19 octombrie 2020, la un randament mediu de 3,13% pe an. Valoarea nominala a emisiunii de joi a fost de 200 de milioane de lei, iar bancile au subscris 381,4 milioane de lei. De asemenea, MFP…