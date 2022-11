Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 479,9 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 72 de luni, la un randament mediu de 8,31% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate de Agerpres.…

- Florin Cițu ii cere lui Marcel Ciolacu sa il retraga pe ministrul Finanțelor, in contextul dobanzilor tot mai mari platite la imprumuturi de Romania. Fostul premier Florin Cițu susține ca Romania a platit, luni, cea mai mare dobanda din 2010 pana acum, solicitandu-i liderului PSD sa-l retraga pe Adrian…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 493,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 144 de luni, la un randament mediu de 9,33% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate de Agerpres.…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna octombrie 2022, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 3,4 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 465 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni. Suma totala, de 3,865…

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni de la banci 530 de milioane de lei prin doua licitatii cu titluri de stat la randamente de 7,85% si 8,05% pe an. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de obligatiuni scadenta in octombrie 2034 si a imprumutat de la banci suma de 300 mil. lei, egala…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna septembrie 2022, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 4,1 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 525 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni, potrivit Agerpres. Suma…