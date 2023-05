Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,1 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 690 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni, potrivit Agerpres. Suma totala,…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,1 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 690 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni. Suma totala, de 5,79 de miliarde…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, peste 1,334 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Ministerul a imprumutat 601,1 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate…

- Ministerul Finanțelor a derulat recent prima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din 2023, iar un cetațean a imprumutat statul cu o suma uriașa, beneficiind de o dobanda mai mare pentru ca este donator de sange. Perioada de desfașurare a fost 27 martie – 10 aprilie. Potrivit ministerului,…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, peste 1,16 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Ministerul a imprumutat 422,6 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate…

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni de la banci 600 mil. lei printr-o licitatie de obligatiuni de stat, in linie cu valoarea programata, scadente in 2032, la o dobanda de 7,39% pe an, anunța Ziarul Financiar.

- In primele trei zile ale ofertei de subscriere titluri de stat Fidelis, editia a 11-a, mici investitori au alocat in total 240 milioane de lei, din care cea mai mare parte a mers catre transele denominate in euro, acolo unde Ministerul Finantelor plateste dobanzi de pana la 5,8% pe an, scrie ZF.

- Ministerul de Finante a imprumutat luni de la banci 439,2 milioane lei printr-o licitatie de obligatiuni de stat cu o valoare nominala de 500 milioane lei, scadente in noiembrie 2025, la o dobanda de 7,23% pe an, scrie Ziarul Financiar.