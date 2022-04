Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 650,5 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 485 milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, la un randament mediu de 6,49% pe an, potrivit dat

- Ministerul de Finante a imprumutat joi de la banci 817 mil. lei in doua licitatii, una de certificate de trezorerie si una de obligatiuni, scadente in aprilie 2022 si iulie 2029, la dobanzi de 4,38% si 6,49% pe an.

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi de la banci circa 456 mil. lei prin doua licitatii cu titluri de stat, randamentele medii de adjudecare fiind de 6,06%, respectiv 4,01%, suma obtinuta fiind cu sub valoarea nominala a emisiunilor, de 900 milioane lei

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 571 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 89 de luni, la un randament mediu de 5,44% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 755 de milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, de pe piata interna, 617 milioane de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark. In cadrul primei emisiuni, cu o maturitate reziduala la 45 de luni, Finantele au atras de la banci 202 milioane de lei, la un randament mediu…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 791,3 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform Agerpres. Astfel, Finantele au atras 591,3 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark…