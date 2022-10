Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 428,5 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 119 luni, la un randament mediu de 9,68% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent…

- Ministerul Finanțelor a imprumutat aproape 500 de milioane de la banci Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 493,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark. Aceasta are o maturitate reziduala la 144 de luni, la un randament mediu de 9,33% pe an,…

- Ministerul de Finante a imprumutat joi de la banci 300 milioane de lei printr-o licitatie de obligatiuni de stat cu o valoare nominala de 300 milioane lei, scadente in februarie 2032, la o dobanda de 9,24% pe an, anunța Ziarul Financiar.

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 300 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 112 de luni, la un randament mediu de 9,22% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent…

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni de la banci 530 de milioane de lei prin doua licitatii cu titluri de stat la randamente de 7,85% si 8,05% pe an. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de obligatiuni scadenta in octombrie 2034 si a imprumutat de la banci suma de 300 mil. lei, egala…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 305,6 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 62 luni, la un randament mediu de 8,07% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 822,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark si o alta de certificate cu discount, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Agerpres. Imprumutul vine dupa ce saptamana trecuta…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 5,07 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform Agerpres. Astfel, Finantele au atras 4,047 de miliarde de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark…