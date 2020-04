Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante a imprumutat luni 742 milioane de lei de la banci, cu dobanda de 3,73% pe an si scadenta in 2022, prin redeschiderea unei emisiuni de titluri scadenta in august 2022. La licitatie au...

- Florin Cițu a redeschis, luni, o emisiune de titluri scadenta in iulie 2025 si a imprumutat de la banci 800,9 milioane de lei, la o dobanda anuala de 3,57% pe an. Suma contractata depașește cu 300,9 milioane de lei valoarea nominala a emisiunii.La licitatie au participat sase dealeri primari.…

- Suma contractata depașește cu 300,9 milioane de lei valoarea nominala a emisiunii.Volumul total al cererii a fost de 1,1 miliarde de lei, din care ofertele competitive au totalizat 1,07 miliarde de lei, iar cele necompetitive 90,9 milioane de lei.Rata cuponului a fost de 3,65%, iar randamentul pana…

- Statul a imprumutat joi 558 de milioane de lei, printr-o nouaemisiune de obligațiuni de la Ministerul Finanțelor, dupa alt valde obligațiuni lansate pe piața in urma cu cateva zile.Potrivit BNR, joi Ministerul Finanțelor a facut o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala…

- Statul roman a imprumutat de la banci 1,26 miliarde lei, dublufața de cat estimase inițial Ministerul Finanțelor. Emisiunea deobligațiuni avea valoarea initiala de 700 milioane lei, scadentain 2024, la o dobanda de 3,68% pe an.Ministerul de Finante a atras luni imprumuturile, arata Mediafax, iar cererea…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, luni, 902,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala la 140 de luni, la un randament mediu de 4,50%...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, luni, 45 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 300 milioane de lei, la o dobanda de 4,78% pe an, printr-o emisiune de...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat 810,8 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 31 de luni, la un randament mediu de...