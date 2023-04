Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia de rating Fitch a reconfirmat in data de 24 martie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila. Aceasta este prima modificare in sens pozitiv a perspectivei ratingului…

- Ministerul Finanțelor, condus de Adrian Caciu (PSD), a propus oficial, printr-un proiect de Hotarare de Guvern, plafonarea timp de șase luni a tarifelor RCA la nivelul din martie anul trecut. Noile tarife se vor aplica odata cu intrarea in vigoare a Hotararii, iar asiguratorii care nu o respecta risca…

- Ministerul Finanțelor, anunța ca in primele 2 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri in suma de 14,0 miliarde lei, inregistrand o creștere de 2,1 miliarde lei sau 17,6% fața de perioada similara a anului trecut. Potrivit informațiilor publicate, cheltuielile…

- ”Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2023 s-a incheiat cu un deficit de 0,25% din PIB, respectiv 4,02 miliarde lei datorat in principal de rambursarile de TVA mai mari cu 59,8% mai ridicate fata de nivelul rambursat in aceeasi luna a anului trecut, incetinirea veniturilor din accize…

- Europarlamentarul Rares Bogdan i-a cerut ministrului de Finante, Adrian Caciu (PSD) sa dea explicatii publice cu privire la motivul pentru care in transpunerea reglementarilor europene in legislatia romaneasca Ministerul Finantelor a omis sa introduca un cod CAEN asociat centralei de cogenerare pe care…

- Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja (PNL), nu a exclus luni, la un post TV, posibilitatea sa preia portofoliul Finanțelor in momentul rotativei guvernamentale. Inainte sa ajunga deputat PNL, Burduja a fost secretar de stat la Finanțe.Intrebat daca ia in calcul sa fie numit ministru de Finanțe in…

- „La data de 30 noiembrie a anului 2022, un numar de 2.915 contribuabili cu capital majoritar austriac figureaza in baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), din care un numar de 2.021 de contribuabili nu inregistrau obligatii fiscale restante. Un numar de 894 inregistrau obligatii…