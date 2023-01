Ministerul Finantelor a atras, vineri, 120 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de joi, cand a imprumutat 3,347 miliarde de lei, la dobanzi de 8,11% pe an si, respectiv, 7,30% pe an, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit Agerpres.Valoarea nominala a celor doua emisiuni suplimentare a fost de 60 de milioane de lei fiecare, iar bancile au transmis oferte in valoare totala de 460 milioane de lei.

