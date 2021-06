Ministerul Finantelor a atras, marti, 5 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 660,4 milioane de lei, la o dobanda de 3,27% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark cu maturitatea reziduala la 113 luni, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a emisiunii suplimentare a fost de 90 de milioane de lei, dar bancile au transmis oferte in valoare de numai 5 milioane de lei. Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,6 miliarde de lei, din care…