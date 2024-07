Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni suma de 335 milioane lei de la banci, printr-o licitatie cu obligatiuni de stat scadenta in 2038, la o dobanda de 6,80% pe an.Rata cuponului a fost 7,90%.

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni suma de 885 milioane lei de la banci, printr-o licitatie cu titluri de stat scadenta in aprilie 2029, la o dobanda de 6,40% pe an.Rata cuponului a fost 6,30%.

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 518,6 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat, cu o maturitate reziduala la 35 de luni, la un randament mediu de 6,27% pe an, informeaza Agerpres.

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 270 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduala la 165 de luni, la un randament mediu de 6,90% pe an.

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 270 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 165 de luni si un randament mediu de 6,90% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi suma de 1,37 mld. lei de la banci, prin doua licitatii cu titluri de stat, la randamente de 6,03% si 6,59% pe an. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de obligatiuni tip benchmark scadenta in aprilie 2030 si au imprumutat de la banci suma de 664…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joi suma de 800 mil. lei de la banci, prin doua licitatii cu titluri de stat, la randamente de 6,35% si 6,70% pe an. In prima licitatie, Finantele au redeschis o emisiune de obligatiuni tip benchmark scadenta in aprilie 2028 si au imprumutat de la banci suma de 400…

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 150 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de luni, cand a imprumutat 961 milioane de lei, la dobanzi de 6,56% pe an, respectiv 6,13% pe an, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, informeaza Agerpres.