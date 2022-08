Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea anunța inițierea unui proiect de act normativ important, alaturi de Marius Constantin Budai, prin care standardele de cost pentru serviciile sociale vor fi actualizate. ”Ma bucur sa anunț ca am inițiat, impreuna cu Marius Constantin Budai, ministrul Muncii, un proiect de act normativ…

- In sfarșit, dupa aproape noua luni de la instalarea cabinetului Ciuca, singurul minister condus de o femeie a inceput sa funcționeze cat de cat in zona online, adica are un site. Dar, minune: are și un sediu pe o strada cu rezonanța-Romulus! Nu este vorba despre o instituție conspirativa ci despre Ministerul…

- Programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara, alocarea suplimentara fiind necesara pentru finantarea pana la sfarsitul anului a prestatiilor sociale, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. “Romanii in…

- Romania ar putea inchide toate orfelinatele in urmatoarele luni, in urma unei decizii a guvernului de a inchide ultimele centre de plasament din tara. In prezent, Romania are 47.000 de copii lasati in grija statului, insa liderii politici doresc ca minorii institutionalizati sa fie gazduiti in „case…

- Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, a efectuat o vizita la Centrul femeilor abuzate din Argeș. La eveniment au participat și președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, primarul, Cristian Gentea, deputatul PSD de Argeș, Remus Mihalcea, și reprezentanții…

- Ministerul Familiei, Gabriela Firea anunta startul Concursului National de Proiecte de Tineret si Concursului National de Proiecte Studentesti. Concursul National de Proiecte de Tineret 2022 are un buget de 1.200.000 de lei, iar fiecare proiect castigator va primi din partea Ministerului Familiei,…

- Vești bune pentru studenți. Aceștia vor putea beneficia de tabere gratuite in aceasta vara. Gabriela Firea a dat toate detaliile. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești,…

- Au trecut mai bine de șase luni de la instalarea cabinetului Ciuca și unul dintre ministere nici pana azi nu funcționeaza și nu are un sediu. Sediu doar pe hartie, dar se cauta unul cu chirie Prin Hotararea nr. 22 din 5 ianuarie 2022 s-a stabilit organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului…