Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei a dezmintit o stire falsa care ar circula pe retele sociale si a explicat ca nu solicita date despre sanatatea copiilor si a familiei si nici nu a distribuit in scoli „Chestionarul familiei”, care nu apartine institutiei. Reactie vine in conditiile in care in mediul online circula…

- Peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia, in perioada 22 aprilie – 18 iunie, de controale medicale gratuite pentru boli de inima si diabet in cadrul celei de-a doua editii a caravanei ‘Sanatatea vine la tine’, un proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania (APCR). Potrivit unui…

- Kremlinul estimeaza miercuri ca divulgarea unor documente clasificate americane despre Razboiul rus din Ucraina ar putea sa fie, in realitate, ”falsuri”, menite sa ”insele” Rusia in cadrul unei campanii de dezinformare a Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.In acest stadiu, ”nu avem o…

- Ministerul Apararii de la Chișinau dezminte informația potrivit careia cheama prin intermediul SMS-urilor rezerviștii la exerciții, precizand ca acțiunile sunt parte a unei campanii de dezinformare și roaga cetațenii sa nu cada in capcana manipularilor.

- Secretarul Consiliului ucrainean pentru Securitate Naționala și Aparare, Oleksii Danilov, a transmis pe rețelele de socializare poziția Kievului care il acuza pe liderul rus, Vladimir Putin, ca incearca sa extinda conflictul din Ucraina, dupa ce Washingtonul a declarat ca avioane de lupta rusești au…

- Rapoartele potrivit carora un „grup pro-ucrainean” a efectuat atacurile asupra conductelor Nord Stream de anul trecut fac parte dintr-o „campanie de dezinformare”, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru presa de stat rusa, potrivit CNN . „In mod clar, autorii…

- Noile informații analizate de oficialii americani sugereaza ca un grup pro-ucrainean a comis atacul asupra conductelor Nord Stream de anul trecut, un pas spre stabilirea responsabilitații pentru un act de sabotaj care a derutat luni de zile anchetatorii de pe ambele maluri ale Atlanticului, a informat…

- Mate Paczolay a reactionat la remarci ale viceministrului de externe ucrainean Ievhen Perebiinis, care a spus intr-un interviu acordat cotidianului slovac SME Svet ca "Ungaria sprijina distrugerea natiunii ucrainene". "Aceasta este o provocare evidenta, ca sa nu mai vorbim de tonul infricosator", a…