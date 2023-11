Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei anunta, duminica seara, ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic National. De asemenea, s-a restabilit alimentarea cu energie electrica pentru peste 80% dintre clientii afectati de vremea severa in zone de sud-est a Romaniei.

- A fost vijelie de cod rosu in Dobrogea. Vremea rea a facut ravagii, iar autoritatile au emis mesaje RO-ALERT. Vantul a depasit 100 de kilometri pe ora, sute de copaci au fost pusi la pamant, multe localitati au ramas fara curent electric, iar porturile au fost inchise.

- Vremea a facut ravagii, in acest weekend, in Romania. Peste 3.300 de pompieri au intervenit in 16 județe, unde furtunile și ninsorile viscolite au facut prapad. Peste 130 de copaci au fost doborați de rafalele de vant. A nins neintrerupt in mai multe județe, iar unii șoferi surprinși nepregatiți și-au…

- Autoritațile au 2 avertismente RO-ALERT de vreme severa in județul Constanța, din cauza unei furtuni cu precipitații care a lovit litoralul. Canalizarile nu au mai facut deloc fața in urma ploilor torențiale. Șuvoaiele de apa au acoperit in unele zone și trotuarele.Situația in sistemul energetic determinata…

- Unitatea 1 a Centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat sambata seara, din cauza condițiilor meteo, iar turbinele eoliene au inceput sa se opreasca, insa, cu sprijinul celor de la Hidroelectrica, se lucreaza pentru asigurarea echilibrului sistemului energetic național