- Virgil Popescu a susținut, in emisiunea „Raport de zi” de luni, la Realitatea PLUS, ca „Ministerul Energiei a selectat proiecte, nu firme. Joint-venture intre Romgaz și firma privata GSP a fost propusa de Romgaz inca de anul trecut. Proiectul propus de Romgaz a fost acceptat de minister și este singurul…

- Romania va primi 1,95 miliarde de euro dupa ce Parlamentul European a aprobat Fondul pentru Tranzitie Justa, iar ministrul energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca banii vor fi folositi pentru a-i ajuta pe oamenii din Valea Jiului, Oltenia si Galati.

- Ministerul Energiei suspecteaza o intelegere ilegala de tip cartel intre furnizorii de energie, intrucat acestia nu au achizitionat electricitatea pentru populatie la cele mai mici costuri posibile, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres. Ministrul de resort…

- Ministerul Energiei, Virgil Popescu, a aratat ca Romania va inchide definitiv toate minele de huila pana in 2030 si a prezentat, in interviu pentru AGERPRES, planurile pentru Valea Jiului si Complexul Energetic Oltenia. Relatam in continuare interviul. AGERPRES: Ce facem cu carbunele? Ne angajam…

- Romania poate produce suficient hidrogen, astfel incat sa primeasca finantare europeana de 600 de milioane de euro prin PNRR pentru a dezvolta retelele de gaze, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a aratat ca oficialii…

- Ministerul Energiei ancheteaza unele informatii primite din interiorul companiilor miniere, potrivit carora ar fi existat angajari fictive si foloase necuvenite in cadrul acestor societati, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu, citat de Agerpres.

