- Romania va traversa un soc termic cu minime nocturne de pana la minus 20 de grade, pe alocuri chiar mai scazute, insa Sistemul Energetic National este pregatit pentru aceasta perioada, informeaza Ministerul Energiei, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. "Miercuri, 10 februarie, s-a organizat…

- ”Declansarea procedurii de investigatie este, asa cum a precizat si Ministerul Energiei, o etapa in procesul de analiza a Planului de Restructurare a CE Oltenia trimis de Romania la Comisia Europeana. In aceasta etapa, Comisia Europeana evalueaza si cere clarificari suplimentare in privinta unor elemente…

- Valorile maxime atinse in aceasta iarna privind consumul de energie nu au creat probleme din punct de vedere al rezervelor Sistemului Energetic National, a anuntat, miercuri, Ministerul Energiei, dupa sedinta Comandamentului de Iarna coordonat la nivelul institutiei de catre secretarul de stat, Niculae…

- Sistemul Energetic National functioneaza in parametri si nu se intrevad probleme in asigurarea consumului de gaze naturale si de energie electrica, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei, care precizeaza ca Romania este pregatita din punct de vedere energetic pentru perioada rece pe care o…

- ”Romania este pregatita din punct de vedere energetic pentru perioada rece pe care o traversam. Stocurile de carbune au crescut fata de saptamana trecuta, Sistemul National de Transport Gaze Naturale functioneaza in parametri optimi, asa cum functioneaza fara sincope si Reteaua de Transport Energie…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru prima saptamana din ianuarie, in majoritatea regiunilor, insa ulterior va intra intr-un proces de racire, devenind normala din punct de vedere termic, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani, arata prognoza…

- Autoritatile inca analizeaza impactul racordarilor gratuite la gaze asupra facturilor, dupa ce ANRE a aprobat deja regulamentul. Experții estimeaza 200 lei in plus, pe an Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, spune ca autoritatile inca analizeaza care va fi impactul racordarilor gratuite…