- George Niculescu a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, daca Romania sustine aceasta reducere de 15 la suta a consumului de gaze naturale care a fost discutata la nivelul Uniunii Europene. “Romania a sustinut intotdeauna independenta energetica. Ne-am dorit intotdeauna si ne dorim…

- Cu o zi in urma la nivelul UE s-a ajuns la un acord voluntar privind reducerea cu 15% a consumului de gaze naturale pana la 31 martie 2023, iar in cazul in care masura voluntara se transforma intr-una obligatorie, așa cum prevede draftul de regulament, reducerea consumului se va face doar pentru anumite…

- Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale, anunța Guvernul pe Facebook. „Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și…

Ministerul Energiei a explicat, marți, ce inseamna decizia miniștrilor din cele 27 de state membre UE de reducere cu 15% a consumului de gaze.

- Romania, prin profilul de consum, dar și prin disponibilitatea unor surse interne de gaze naturale, este bine poziționata pentru a face fața iernii 2022-2023, transmite ministerul Energiei, intr-un comunicat de presa dupa decizia luata la nivelul Uniunii Europene privind reducerea consumului de gaze…

- Spania se opune cererii Comisiei Europene de reducere cu 15% a consumului de gaze naturale a statelor UE, pentru a reduce dependența de Rusia. Insa autoritațile de la Madrid considera ca masura nu este justa și eficienta, scrie AFP.

- Comisia Europeana se pregateste sa le ceara tarilor din cadrul Uniunii Europene sa reduca "imediat" consumul de gaz natural, pe fondul temerilor privind rezervele insuficiente pentru perioada iernii din cauza diminuarii livrarilor din Rusia, informeaza cotidianul Financial Times. Fii la curent…

- Ministerul Energiei lucreaza in prezent la legislatia care va permite instalarea de turbine eoliene pe mare (offshore), tinta fiind ca Romania sa fie pionier in acest sector in Marea Neagra, a declarat, marti, George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei.