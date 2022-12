Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții USR semnaleaza ca Guvernul PSD-PNL a introdus o noua taxa prin OUG, in plina criza energetica,„taxa pe soare”. Ordonanța a fost emisa chiar inaintea vacanței de Ziua Naționala, „noaptea ca hoții”, transmite USR. Taxa pe soare vizeaza cetațenii și firmele care au investit in panouri fotovoltaice,…

- ADOPTATA la Senat cu 119 voturi din 120! COMUNICAT DE PRESA București, 21 noiembrie 2022: Senatul Romaniei a adoptat astazi modificarile aduse Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru Școli al Uniunii Europene (Lapte și Corn), singurul program de…

- Trotinetele electrice au ajuns sa fie din ce in ce mai intalnite in jurul nostru. Sunt un mijloc de deplasare ieftin și la indemana. Cei care iși doresc doar o scurta plimbare sau nu apeleaza constant la ea știu ca se pot baza pe cele de la Bolt, Lime sau Uber. Cei care vor sa faca o investiție intr-un…

- Aproape jumatate dintre romanii care traiesc in mediul urban iubesc sa simta alaturi de ei in propria locuința prezența unui animal de companie, iar cei mai mulți prefera cațeii și pisicile. Afla tot ce trebuie sa știi daca vrei sa calatorești cu animalele de companie in țarile din UE. Dar, ce te faci…

- Parlamentarii europeni se reunesc astazi, la Strasbourg, pentru un vot referitor la extinderea spațiului Schengen, dar și pentru o dezbatere privind buna funcționare a acestuia. Eurodeputații vor evalua normele privind controalele temporare la frontiera in spațiul Schengen și vor adopta o rezoluție…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta inca doua jaloane din PNRR atinse de Guvernul Romaniei, dupa ce a fost adoptata, vineri, Ordonanta de Urgenta prin care a fost creat cadrul legal care permite accesarea fondurilor europene in relatie directa cu obtinerea de rezultate in implementarea reformelor si investitiilor…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan scrie, luni, pe Facebook, ca vicepremierul ceh Vit Rakusan, totodata ministru de Interne, a afirmat in Comisia LIBE (Libertati civile, Justitie si Afaceri Interne) a Parlamentului European ca una dintre ambitiile Presedintiei cehe a UE este