Ministerul Energiei promite fonduri de aproape un miliard de euro pentru producția de energie regenerabilă Ministerul Energiei a lansat in dezbatere publica mai multe ghiduri pentru accesarea a sute de milioane de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar pana la finalul lunii martie vor fi lansate mai multe solicitari de proiecte pentru investitii in noi capacitati de productie electrica din surse regenerabile, promite ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Am lansat in dezbatere publica mai multe ghiduri pentru accesarea a sute de milioane de euro din PNRR. Criza actuala a energiei ne-a demonstrat, din nou, ca solutia pe termen lung sta in investitii serioase in domeniul energiei. Resurse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

