- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit in deschiderea evenimentului prilejuit de demararea proiectului de dezvoltare a zacamantului Neptun Deep din Marea Neagra și la un moment dat a facut o gafa. Vorbind despre importanța proiectului Neptun Deep, premierul Marcel Ciolacu a spus ca acesta este o colaborare…

- ”Suntem astazi martorii momentului in care Romania face pasul decisiv spre independenta sa energetica! Gazul din Marea Neagra este chiar combustibilul care ne va duce catre realizarea acestui obiectiv strategic. Milioane de familii si sute de mii de firme romanesti asteapta asta de atata vreme.…

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de compensatii pentru…

- Curtea Constitutionala dezbate, joi, sesizarile parlamentarilor de la USR si Forta Dreptei in legatura cu numirea Monicai Gubernat in functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualului, respectiv a Cameliei Pricopie in functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit de la Curtea de…

- Romania va fi protejata prin decizia Comisiei Europene de stopare a importurilor de grau, porumb, rapita, floarea soarelui si ulei de floarea-soarelui din Ucraina si va primi suma cuvenita pentru a acorda banii respectivi fermierilor cat mai repede cu putinta, indiferent daca cele patru tari ridica…

- "Pentru noi, in Romania, este o zona foarte importanta, in conditiile in care vrem sa extindem considerabil zona de regenerabile, asta din mai multe motive, vrem sa protejam mediul, vrem sa luptam impotriva schimbarilor climatice, vrem sa dispunem de cat mai multa energie din surse regenerabile, in…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de AFM, Romania are obligatia de inchidere a depozitului de deseuri industriale periculoase din judetul Bacau, in vederea conformarii cu prevederile acquis-ului european si cu angajamentele asumate pentru sectorul de mediu. Institutia a precizat ca,…

- Dan Hurduc, cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de cereale venite…