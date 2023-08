Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea „pachetului de masuri fiscal-bugetare” pregatit de Guvern ar reduce deficitul bugetar, potrivit minutei celei mai recente sedinte de politica monetara a conducerii BNR, informeaza Agerpres, in contextul in care o serie de OUG aflate in lucru la Palatul Victoria vizeaza desființarea unor…

- UDMR vrea sa atace la CCR ordonața privind reducerea cheltuielilor bugetare, daca o sa fie aprobata in Coaliție.Primarul municipiului Sf. Gheorghe, Antal Arpad, susține ca Guvernul a pornit cu stangul in ceea ce privește ordonanța privind reducerea cheltuielilor bugetare, fara o consultare cu autoritațile…

- Marcel Ciolacu a anunțat luni seara ca guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget. Potrivit acestuia, in lipsa adoptarii…

- Ciolacu: Guvernul va aproba OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare si taierea facilitaților fiscale pana la sfarșitul lunii Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a