Stiri pe aceeasi tema

- Romania primeste cele mai multe fonduri europene, prin Fondul pentru Modernizare, dintre toate statele din regiune. Aproape 1,1 miliarde de euro, reprezentand o prima plata, au fost transmisi Romaniei de catre Uniunea Europeana, printre care si pentru investitia aferenta Mecanismului Contractelor pentru…

- Investiții record de peste 13,6 miliarde de euro in primul an de mandat al Ministrului Energiei, Sebastian Burduja. Fondurile alocate provin din PNRR, Fondul pentru Modernizare, Scheme naționale și Planul Național de Investiții și sunt distribuite prin diverse mecanisme de finanțare. Ministerul Energiei…

- Cel putin jumatate de miliard de euro din Fondul pentru Modernizare va fi pentru stocare, in conditiile in care stocarea reprezinta in continuare prioritatea zero a sistemului energetic national, a anuntat, astazi, 17 mai, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Potrivit lui Sebastian Burduja, Ministerul…

- Contractele pensionarilor de la una din sucursalele din Complexul Energetic Oltenia se apropie de final. Sunt peste 100 de pensionari incadrați la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Aici lucreaza peste 380 de salariați, iar mai mult de o treime sunt pensionari și angajați din cadrul Minprest…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) va apela la serviciile unei firme de consultanța pentru a estima contribuția proprie la noile investiții prevazute in planul de restructurare și decarbonare. Sunt 8 parcuri fotovoltaice și doua centrale pe gaze naturale la Turceni și la Ișalnița. Vor fi actualizate…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a comandat actualizarea de urgența a documentației cadastrale pentru terenul evidențiat in CF 31726 in vederea schimbarii destinației imobilului din teren extravilan in intravilan pentru Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Este nevoie de stabilirea actelor necesare…

- La inițiativa Ministerului Energiei, Guvernul a stabilit cadrul de funcționare a mecanismului Contractelor pentru Diferența (CfD). Hotararea Guvernului, adoptata astazi, stabilește cadrul general de funcționare a mecanismului Contractelor pentru Diferența bidirecțional. Acesta asigura un ajutor financiar…

- Noul terminal are peste 30.000 de metri patrati, este dispus pe trei niveluri, fiind de peste zece ori mai mare decat terminalul T3 utilizat pana acum. Investitia, care se apropie de 100 milioane de euro, a fost inaugurata in prezenta autoritatilor locale si judetene, dar si a europarlamentarilor liberali…