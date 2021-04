Ministerul Energiei ar putea încasa dividende de peste 1 miliard de lei de la Hidroelectrica Sumele vor fi supuse aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor din 13 mai. Ministerul Energiei detine 80,05% din actiunile companiei, in timp ce FP – 19,95%. ”Conform situatiilor financiare individuale intocmite pentru data de 31 decembrie 2020, in conformitate cu OMFP nr.2844/2016, societatea inregistreaza un profit net contabil de 1.451.575.383 lei. Profitul net ramas de repartizat dupa constituirea rezervelor legale la care se adauga provizionul inregistrat pentru participarea salariatilor la profit este in suma de 1.304.244.708 lei”, arata nota care urmeaza sa fie aprobata in Adunarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

