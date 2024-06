Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca s-au semnat contractele pentru a incepe licitațiile pentru a realiza doua tronsoane de cale ferata ruta Craiova-Drobeta Turnu Severin - Caransebeș.

- Actualul guvern și-a propus in bugetul de stat investiții de 110 miliarde de lei, respectiv 7,2% din PIB. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astazi investiții record de 41 de miliarde de lei realizate in primele patru luni ale anului 2024. Suma reprezinta o creștere semnificativa comparativ cu anii…

- „Cristian Popescu Piedone ramane principalul contracandidat”, afirma Nicușor Dan. El afirma ca se așteapta ca mulți dintre electorii PNL sa il voteze pe el, „chiar daca considera ca Sebastian Burduja e mai bun”.

- Activele BlackRock au atins un record de 10.500 miliarde de dolari in primul trimestru, iar compania de investitii a inregistrat o crestere de 36% a profitului, deoarece pietele globale de actiuni, aflate in crestere, si-au sporit incasarile din serviciile consultanta in investitii si din administrare,…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se fac investiții majore in proiectele de infrastructura. Ciolacu a precizat ca se modernizeaza oridorul feroviar Craiova-Turnu Severin-Caransebeș, proiect de 20 de miliarde de lei. De asemenea, se aloca 9 miliarde de lei pentru Autostrada Moldovei, cea mai așteptata…

- Ultimul meci din turneul universitar al jucatoarei Caitlin Clark, noua senzatie a baschetului feminin din Statele Unite, a atras, duminica, o audienta record de 18,7 milioane de telespectatori, cu un varf de 24 de milioane, a anuntat, luni, postul ESPN, citat de AFP, potrivit Agerpres.

- Ministerul Energiei se pregateste saptamana aceasta de o optimizare a schemei de compensare/plafonare prin care facturile la energie si gaze s-ar mai putea ieftini, in conditiile in care se va pune o presiune si mai mare pe furnizori pentru reducerea preturilor, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian…

- Ministerul Energiei se pregateste saptamana aceasta de o optimizare a schemei de compensare/plafonare prin care facturile la energie si gaze s-ar mai putea ieftini, in conditiile in care se va pune o presiune si mai mare pe furnizori pentru reducerea preturilor, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian…