Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacție istorica: Romgaz achiziționeaza 50% din perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagra cu 1,060 miliarde dolari Tranzacție istorica: Romgaz achiziționeaza 50% din perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagra cu 1,060 miliarde dolari Adunarea Generala a Acționarilor Romgaz, cel mai…

- „Domnul Virgil Popescu spune jumatați de adevar. OMV s-a declarat operator atata timp cat Romgaz avea 20% din Neptun Deep, iar atunci am spsu ca OMV, cu 60% e logic ca el sa fie operator. Cand polonezii au ieșit, am discutat cum sa devenim operatori. Am facut scrisoare catre șefa OMV și mi-a raspuns…

- „Domnul Virgil Popescu spune jumatați de adevar. OMV s-a declarat operator atata timp cat Romgaz avea 20% din Neptun Deep, iar atunci am spsu ca OMV, cu 60% e logic ca el sa fie operator. Cand polonezii au ieșit, am discutat cum sa devenim operatori. Am facut scrisoare catre șefa OMV și mi-a raspuns…

- Producatorul de gaze Romgaz a semnat miercuri un contract de imprumut bancar in valoare de 325 milioane euro cu Raiffeisen Bank, in vederea acoperirii unei parti din pretul de achizitie al actiunilor Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited.

- Romania este hotarata sa importe mai putin gaz si energie electrica. O solutie vine din Marea Neagra, acolo unde milioane de metri cubi de gaze naturale vor fi exploatate in anii urmatori. Primele rezultate sunt asteptate chiar in aceasta vara, anunta ministrul Energiei.

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marti, pe pagina de Facebook, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput si ca Romania va avea iarna viitoare gaze și din alte surse. „Romania va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra. Exploatarea gazelor din Marea…

- Executivul discuta trei variante pentru reducerea dependenței de gazul rusesc, in contextul in care toate statele UE cauta soluții pentru a obține independența energetica, susțin surse politice pentru ziare.com.Prima varianta pentru Guvernul Romaniei este inlocuirea gazului rusesc cu gazul…