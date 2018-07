Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al Ministrului Energiei va verifica imprejurarile in care s-a produs sambata accidentul de la mina Pinoasa din judetul Gorj in urma caruia doi mineri s-au electrocutat, insa din primele...

- Doi angajati ai Complexului Energetic Oltenia au ajuns la Spitalul Rovinari cu arsuri dupa ce s-au curentat, potrivit gorjeanul.ro. Initial, ambii raniti au fost dusi la spitalul din Rovinari, dar din cauza ranilor suferite s-a decis ca cei doia sa fie transferati catre unitati medicale din Capitala.…

- Cauzele care au provocat accidentul mortal de la Medias urmeaza sa fie aflate in perioada urmatoare. La cateva ore de cand un angajat al Romgaz a murit, pe fondul ranilor grave suferite in urma unei explozii ce s-a produs la o sonda din Cechesti, Harghita, ministrul Energiei a anuntat ca deja Corpul…

- Barbatul care a murit la mina Lupeni nu ar fi avut nicio șansa de supraviețuire. O spun legiștii care i-au facut autopsia și care au stabilit cauza morții salariatului CEH. Potrivit medicului șef al Serviciului de Medicina Legala, Dan Marculescu, minerul șef de schimb a fost efectiv strivit…

- Shaorma cu salmonella, cireșe cu pesticide, apa cu E.coli – practic suntem otraviți sub privirile ingaduitoare ale autoritaților, care prefera sa ascunda totul sub preș. Un raport intocmit de Corpul de Control al Ministerului Economiei arata ca au fost livrate peste 13,7 milioane de litri de apa infestata…

- Liderii ALDE, PSD si PNL reactioneaza dupa ce, in presa locala, a aparut un raport al Corpului de Control al ministrului Energiei care a constatat mai multe nereguli la CE Oltenia. Conform documentului inregistrat la Ministerul Energiei pe 21 mai 2018, in mandatul ministrului Anton Anton,…

- Primaria Albeni a fost sanctionata cu 3.000 de lei de Institutia Prefectului Gorj, in urma verificarilor facute de Corpul de Control. Primarul Ionut Stan crede ca trebuia sanctionat secretarul, nu primaria, si il acuza pe prefectul Cipria...

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca va solicita ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, sa trimita Corpul de Control in Baia Mare pentru a verifica modul in care s-a procedat la strangerea probelor in cazul fetitei de cinci ani,…